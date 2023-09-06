Россиянам начали приходить «повестки» с угрозой скорого увеличения срока службы

Россиянам начали приходить «повестки» с угрозой скорого увеличения срока службы. Об этом пишет URA.ru.

По информации издания, «повестки» пришли жителям САнкт-Петербурга. Фотографии таких сообщений расходятся по сети.

Согласно тексту «повестки», в случае неявки призывников будут вносить в электронный реестр. В конце бумаги говорится, что «в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».

«Фонтанка» выяснила, что письмо пришло из военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга. Сотрудники учреждения уточнили, что речь идет о «повышении возраста призыва».