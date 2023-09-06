При пожаре на Московском шоссе в Рязани пострадал 32-летний мужчина
При пожаре на Московском шоссе в Рязани пострадал 32-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, возгорание случилось во вторник, 5 сентября, в 22:36.
Огонь охватил квартиру в девятиэтажном панельном доме. Площадь возгорания — десять квадратных метров. Огонь повредил комнату и балкон.
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
На тушение огня выезжали шесть автомобилей, 21 человек личного состава.