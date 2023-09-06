Полиция задержала рязанца, который размещал фальшивые объявления о сдаче квартиры в Москве

Полиция задержала рязанца, который размещал фальшивые объявления о сдаче квартиры в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 49-летний москвич и сообщил, что у него похитили 22 тысячи рублей. Мужчина увидел в интернете объявление о сдаче квартиры в Москве, связался с автором и договорился о сделке. Он перевел автору объявления 22 тысячи рублей в качестве предоплаты, после этого «владелец квартиры» перестал выходить на связь.

Выяснилось, что к преступлению причастен 37-летний рязанец. Его задержали.

По данным полицейских, рязанец размещал объявления о сдаче квартир, которые никогда ему не принадлежали. Он брал предоплату с людей и пропадал.

На данный момент выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.