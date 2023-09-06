Минобороны предложило осужденным вставать на воинский учет в исправительных учреждениях

Министерство обороны России предложило внести изменения в положение о воинском учете, касающееся осужденных. Об этом 6 сентября пишет ТАСС со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предложили исключить положение в законе, при котором отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету, и ввести понятие «особого воинского учета».

В соответствие с изменениями в положении, предполагается, что отбывающие наказания будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях.

Постановка и снятие с «особого воинского учета» производится без посещения военкомата. Списки граждан в них предоставляет исправительное учреждение.

Сверять документы особого воинского учета со списками воинского учета военкоматов предлагается не реже одного раза в год.