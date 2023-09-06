Маяк в «Рыбацкой деревне» попал в десятку самых необычных в России

Маяк в «Рыбацкой деревне» попал в десятку самых необычных в России. Рейтинг составили эксперты сайта tutu.tu.

Всего в топ попали 10 маяков из разных уголков России. Маяк в «Рыбацкой деревне» занял шестое место.

Первое место в топе занял маяк «Пиллау» в Калининградской области. Также в рейтинге расположились маяки из Приморского края, Чукотского автономного округа, Республики Дагестан, Сахалинской, Ленинградской, Астраханской и Архангельской областей.