Координатор рязанской ЛДПР: в городском хозяйстве есть проблемы, угрожающие безопасности жителей

Координатор рязанского отделения ЛДПР Максим Мустафин назвал проблемы городского хозяйства, которые необходимо, по его мнению, решать в первую очередь. Это проблемы, по мнению кандидатов ЛДПР на выборах в городскую думу, которые угрожают безопасности жителей города.

«В городском хозяйстве Рязани масса нерешенных проблем. Но некоторые из них не только делают жизнь некомфортной, но и представляют прямую угрозу безопасности жителей.

Ливневая канализация — после каждого дождя наводнение. Старая советская ливневка изношена, забита, ее надо чистить и капитально ремонтировать. При строительстве новых жилых комплексов строители экономят на ливневке, а городские власти закрывают на это глаза. Городская дума должна добиваться выделения средств на ремонт и вмешиваться в процесс приемки домов, чтобы разорвать порочную связь застройщиков и чиновников.

Общественный транспорт. Здесь необходима срочная замена контактной троллейбусной сети. Никакие отговорки уже не допустимы при таком количестве аварий.

Аварийные деревья — сколько машин уже пострадало? Один человек погиб. Это результат наплевательского отношения к проблеме. Необходимо масштабное и тщательное обследование деревьев, спиливание всех аварийных, но на этом нельзя останавливаться, иначе через какое-то время все деревья станут сухими, аварийными и их просто все спилят. Нужна современная система ухода за зелеными насаждениями, тогда они будут украшением города, а не угрозой.

Городская дума должна оказывать постоянное давление на администрацию, пока эти проблемы не решатся», — написал Мустафин.

Депутат призвал рязанцев прийти на выборы 10 сентября и проголосовать за ЛДПР.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».