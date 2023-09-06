На экс-руководителя рязанского предприятия возбудили уголовное дело за уклонение от налогов

На экс-руководителя рязанского предприятия возбудили уголовное дело за уклонение от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ведомстве сообщили, что в отношении бывшего руководителя рязанского предприятия, занимающегося производством отделочных работ, возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении.

По данным следствия, мужчина оформляя фиктивные сделки с коммерческими организациями и вносил в налоговые декларации ложные сведения относительно полученных доходов и понесенных расходов, с 2018 по 2020 год он уклонился от уплаты налогов в общей сумме более 184 млн рублей.

В настоящее время идет сбор доказательств.