Число абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань», перешедших на электронные квитанции по оплате газа, увеличилось в десять раз

С июня по август 2023 года число абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань», перешедших на электронные квитанции по оплате газа, увеличилось в десять раз. На данный момент квитанции по электронной почте получают почти 60 тысяч потребителей.

Оформить переход с бумажного на электронный платежный документ можно:

в «Личном кабинете абонента» — ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet;

через мобильное приложение «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store;

направив заявление на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru;

при личном посещении абонентского офиса.

«Каждый десятый абонент „Газпром межрегионгаз Рязань“ получает электронную квитанцию. Это говорит об удобстве и популярности данной услуги. Кроме того, электронный документ экономит бумагу, тем самым сохраняя природу», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.