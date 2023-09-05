Жители Рязани смогут бесплатно привить собак и кошек от бешенства

Жители Рязани смогут бесплатно привить собак и кошек от бешенства. Об этом сообщает служба по контролю за бездомными животными «ВКонтакте».

Вакцинация пройдет в субботу, 9 сентября, в поселке Борки. С 8:30 до 9:30 процедуру проведут на улице 10-й район у дома № 61-а (около магазина «Магнит»). С 9:40 до 10:40 животных вакцинируют на улице 9-й район у дома № 59-а (у магазина «Фасоль»).

По всем интересующим вопросам можно обратиться в ГБУ РО «Рязанская горветстанция» по телефону: 25-40-38.