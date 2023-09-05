Захарова: Россия воспримет возвращение ядерного оружия США в Британию как шаг к эскалации

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение ядерного оружия США на территорию Британии. Информация опубликована в Telegram-канале «РИА Новости».

«Нами, если этот шаг будет реализован, он будет воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведет к ровно противоположному направлению от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы», — говорит Захарова.

Также она напомнила, что ядерное оружие развернуто в рамках «совместных ядерных миссий НАТО».