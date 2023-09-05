В Тверской области беспилотник пытался атаковать территорию предприятия

В Тверской области беспилотник пытался атаковать территорию «Редкинского опытного завода». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром во вторник, 5 сентября.

По информации источника, перехваченный Минобороны беспилотник упал на территории завода, около склада легковоспламеняющихся жидкостей — его арендует инженерно-смазочная компания. После этого устройство взорвалось.

На месте взрыва обнаружили фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа БПЛА. В результате повреждена одна пустая цистерна и окна ближайшего здания. Пострадавших нет.