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В Санкт-Петербурге во время занятий в бассейне утонул фотограф Валерий Дрелевский

В Санкт-Петербурге во время занятий в бассейне утонул фотограф Валерий Дрелевский. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, Дрелевский регулярно посещал тренировки на стадионе «Динамо». Во время плавания ему стало плохо. Очевидцы вызвали «скорую», однако спасти его не удалось.

На данный момент эксперты устанавливают причину смерти Дрелевского. Правоохранители оценивают действия сотрудников спорткомплекса.

Дрелевский работал с Эрмитажем и Русским музеем, снимал локации от Царского Села до Байкала.