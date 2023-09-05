В Рязанской области в доме у пенсионера нашли крупную партию наркотиков

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Рязанской области в доме у пенсионера нашли крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудники полиции получили информацию, что 71-летний житель Рязанского района может хранить дома растительные наркотики.

Полицейские организовали специальную операцию. Во время обыска оперативники обнаружили высушенные части растений, которые были разложены в лотках.

Экспертиза установила, что в доме хранилось восемь килограммов 865 граммов маковой соломы. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, житель Рязанского района, изучив прогноз погоды на лето, решил вырастить на своем приусадебном участке наркосодержащие растения — маки, чтобы приготовить из них маковую солому.

По словам ведомства, участок мужчины расположен в отдалении от других домов и огорожен забором, поэтому злоумышленнику удалось вырастить растения с яркими соцветиями, не привлекая к себе внимания. Криминальный урожай изъяли.

Сотрудники полиции выясняют происхождение наркосырья.

На пенсионера завели уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.