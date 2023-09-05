В Рязанской области 6 сентября ожидается дождь и до +25 градусов

В Рязанской области в среду, 6 сентября, ожидается дождь и до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер западной четверти, ночью 4-9 м/c, днем 7-12 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +6, +11, днем +20, +25 градусов. На территории области сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность.