В Рязани на фасаде школы № 51 появится мемориальная доска погибшему на спецоперации

В Рязани на фасаде школы № 51 установят мемориальную доску погибшему на спецоперации Владимиру Ульянову. Соответствующее решение приняли депутаты рязгордумы на заседании во вторник, 5 сентября.

Как отметили на гордуме, войсковая часть, в которой служил подполковник Владимир Ульянов, за свой счет установит мемориальную доску на фасаде школы № 51. В ней погибший учился с 1984 по 1990 годы. Указом президента России Ульянов был награжден орденом мужества посмертно.

36 депутатов проголосовали за установку мемориальной доски.