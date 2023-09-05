В Рязани мужчина украл из супермаркета стиральный порошок, капсулы для стирки и кофе

В Рязани мужчина украл из супермаркета стиральный порошок, капсулы для стирки и кофе. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел во вторник, 5 сентября.

В полицию обратились сотрудники супермаркета на улице Интернациональной. Они рассказали, что за час до звонка неизвестный украл из торгового зала стиральный порошок, капсулы для стирки и кофе. На место прибыли полицейские. Они зафиксировали приметы злоумышленника, который также попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские передали коллегам ориентировку на розыск.

В Канищеве патрульные заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Менее, чем за час с момента поступления сообщения о происшествии, его задержали. 29-летнего рязанца доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.