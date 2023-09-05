В Рязани 6 сентября отключат холодную воду на шести улицах

В Рязани 6 сентября отключат холодную воду по нескольким адресам. Информацию об этом разместили на сайте «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по по следующим адресам:

улица Новоселов, дома № 15, № 15 корпус 1, № 17, № 19, № 19 корпус 1.

1-й Осенний переулок, дома № 1, № 2, № 4, № 17;

улица 2-я Железнодорожная, дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 13/1, № 13, № 15, № 16, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 25б, № 27, № 27 корпус 1, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 37, № 38, № 38 корпус 1, № 39, № 41, № 43;

улица Ленинского Комсомола, дома № 1, № 3, № 3 корпус 1, № 3 В, № 4, № 6, № 6 корпус 1, № 7 (Управление социальной защиты населения Рязанской области), № 8, № 8а, № 12;

улица Типанова, дома № 17, № 19, № 21;

улица 1-ый Осенний переулок, дом № 1.

Техническую воду будут подвозить по адресу: улица Ленинского Комсомола, 3а с 10:30.