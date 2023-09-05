В Ростовской области на дне водоема нашли машину с трупом в багажнике

В Ростовской области на дне водоема нашли машину с трупом в багажнике. Об этом пишет издание «Блокнот».

По информации канала, погибший мужчина не вышел на работу 5 сентября, его супруга заявила, что муж пропал. Она сообщила о его пропаже в полицию.

Спустя некоторое время, полицейские нашли в одном из водоемов утонувший автомобиль УАЗ «Патриот», в багажнике которого и оказалось тело пропавшего мужчины.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку.