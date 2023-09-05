В Ростовской области избили и расстреляли из травматического пистолета участника СВО

В Ростовской области избили и расстреляли из травматического пистолета участника СВО. Об этом сообщил LIFE .

Инцидент произошел в воскресенье, 3 сентября, в Батайске.

Боец гулял в парке с девушкой. В какой-то момент к нему подошли несколько мужчин, один из которых начал его провоцировать. После подоспела еще одна компания из десяти человек. Они начали избивать бойца. В какой-то момент один из нападавших достал травматический пистолет и сделал более 12 выстрелов.

О случившемся мать военного узнала не сразу.

«Узнала чисто случайно. Утром пришла, позвонила. Дочка и говорит, что там какую-то рану надо обработать. Я пришла к нему, он лежит в луже крови, весь в крови, полностью. Я когда начала снимать пластыри, которыми ему оказали первую помощь, то увидела, что там вот такие дырищи. Я говорю, не поможет никакая перекись», — заявила женщина в эфире телеканала 360. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Из его тела вытащили пять пуль.

Со слов матери, на днях мужчина должен был вернуться в зону СВО.

Тем временем, глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что после инцидента возбуждено уголовное дело.