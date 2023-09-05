В России увеличилось количество заболевших коронавирусом на 31,6%

COVID-19 подтвердили у жителей 53 регионов страны.

За последнюю неделю в России увеличилась заболеваемость COVID-19 на 31,6%. Об этом сообщают в федеральном оперштабе.

Отмечается, что уровень заболевших за семь дней на 100 тысяч населения составил 3,7 и вырос в сравнении с предыдущей неделей. Коронавирус подтвердили у жителей 53 регионов России.

Напомним, ранее медики заявили, что в осенне-зимний период вырастет количество пациентов с коронавирусной инфекцией.