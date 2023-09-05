В последний месяц лета россияне приобрели более 100 тысяч новых автомобилей

За август 2023 года в России продали 109,7 тысяч новых автомобилей — это на 15% больше, чем в июле. Кроме того, в августе 2022 года показатель был ниже на 2,6%. Об этом сообщают «Известия, со ссылкой на экспертов «Автостата». Отмечается, что в прошлом месяце продажи новых машин стали лучшими с января 2022 года.

Самой популярной моделью у россиян оказалась Lada Granta: их продали 16 тысяч. На втором месте китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (6,1 тысяч), на третьем ― Haval Jolion (5,3 тысячи). Также в топ по продажам вошли Lada Vesta и Omoda C5.