В подмосковном лесу мужчина напал с ножом на пару грибников

В подмосковном лесу мужчина напал с ножом на пару грибников. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По словам источника, пара собирала грибы и в какой-то момент заметила мужчину в камуфляжной форме. Отмечается, что неизвестный за ними следил.

«Злоумышленник вступил в диалог с грибниками. Сначала он посоветовал им быть осторожнее, так как на земле могут находиться провода, а затем попросил посмотреть сумку женщины, где были грибы. Когда пара уже шла к своему автомобилю, он преградил путь и напал», — сообщил источник РЕН ТВ.

По словам издания, злоумышленник нанес четыре удара по мужчине, а потом напал на женщину. Пострадавший стал размахивать палкой с криками о помощи. Это спугнуло неизвестного, и он убежал.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Как пишет РЕН ТВ, мужчина получил серьезные ранения. Женщина готовится к выписке.

Обстоятельства произошедшего выясняются.