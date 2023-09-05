В Перми послушник церкви убил бездомного, который попросил у него денег на еду

В Перми послушник церкви убил бездомного, который попросил у него денег на еду. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, мужчина гулял по улице и увидел лежащего на выброшенном диване бездомного. Мужчина начал грубо требовал у прохожего денег на еду. Проходящий мимо мужчина ударил бездомного ножом в шею и ушел. По пути назад он встретил пару и признался им в преступлении, показал нож и попросил вызвать полицию. По словам супругов, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Убийца скрылся, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что мужчина был ранее судим. После тюрьмы он жил в церкви.