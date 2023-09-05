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В Кемеровской области мужчина убил и сжег тело знакомого

В Кемеровской области арестовали мужчину, убившего знакомого. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местный СК.

В феврале 2022 года 40-летний, 46-летний и 52-летний мужчины планировали напасть на предпринимателя. Однако через некоторое время 46-летний мужчина передумал участвовать в деле. Из-за этого 52-летний сообщник решил убить его.

Он пригласил жертву в арендованный домик. Там он выстрелил в мужчину из самодельного огнестрельного оружия и несколько раз ударил его ножом. После этого мужчина с 40-летним товарищем сожгли тело знакомого. Останки они закопали в лесу. После этого обвиняемые сожгли и автомобиль убитого.

На преступников завели уголовные дела по статьям «Пособничество в убийстве», «Убийство», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия», «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».