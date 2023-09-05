В Госдуме рассмотрят возврат перехода на летнее время

В профильном комитете Госдумы рассмотрят законопроект о переходе на летнее время. Об этом сообщило РИА Новости .

Проект о возврате перехода на летнее время внесли в нижнюю палату Парламента в июне. Он предполагает перевод часов на один час вперед с марта по октябрь.

«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он добавил, что согласно законопроекту, восстановление переходов должно состояться в марте 2024 года. До этого «дума должна определиться с данным законопроектом».

Ранее «Российская газета» сообщала, что правительство не поддержало возврат перехода.