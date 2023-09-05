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В Госдуме предложили сделать краеведение обязательным предметом в школах
Депутат Султан Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным школьным предметом.

В Госдуме предложили сделать краеведение обязательным предметом в школах. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

Как отметил автор инициативы, в последние 20 лет власти приложили много усилий для реализации программ, направленных на развитие патриотического воспитания детей.

Депутат добавил, что немалую роль в развитии патриотизма играет воспитание любви к родному краю, знакомство с местной историей, традициями, культурными особенностями, биографиями заслуженных земляков.

«Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю также разработать федеральную концепцию изучения истории своего родного края», — говорится в сообщении.