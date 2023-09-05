В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла пожилая женщина, пострадали семь человек

В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла пожилая женщина, пострадали семь человек. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Во вторник, 5 сентября, ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка.

Также под огнем находились Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, Горловка, Светлодарск, Мироновский и Луганское.

В результате обстрелов погибла женщина 1937 года рождения. Еще семь человек ранены. Среди пострадавших подросток 2006 года рождения.