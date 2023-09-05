Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
23°
Чтв, 07
18°
Птн, 08
17°
ЦБ USD 97.54 0.92 06/09
ЦБ EUR 104.9 0.48 06/09
Нал. USD 96.5 / 97.69 05/09 18:37
Нал. EUR 96.5 / 97.69 05/09 18:37
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
18 августа 17:25
516
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
3 939
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
3 910
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
7 847
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла пожилая женщина, пострадали семь человек

В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла пожилая женщина, пострадали семь человек. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Во вторник, 5 сентября, ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка.

Также под огнем находились Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, Горловка, Светлодарск, Мироновский и Луганское.

В результате обстрелов погибла женщина 1937 года рождения. Еще семь человек ранены. Среди пострадавших подросток 2006 года рождения.