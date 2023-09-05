В августе в Рязанской области родились Леон, Златослава и Платон
Главное управление ЗАГС по Рязанской области назвало самые популярные и самые редкие имена рожденных в августе 2023 года. Информация появилась на сайте ведомства.
Среди самых популярных имен мальчиков — Илья, Михаил, Максим, Дмитрий, Роман, Александр, Иван, Артём, Лев, Владислав. Среди девочек — Анна, Полина, София, Мария, Виктория, Елизавета, Ксения, Василиса, Анастасия, Ева.
Реже всего мальчиков называли Адамами, Петрами, Валериями, Леонами, Игнатами, Демидами, Луками, Платонами, Савелиями, Серафимами. Также на свет появились Арсения, Богдана, Евдокия, Владислава, Златослава, Лана, Рада, Таисия, Ульяна.