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В августе в Рязанской области родились Леон, Златослава и Платон

Главное управление ЗАГС по Рязанской области назвало самые популярные и самые редкие имена рожденных в августе 2023 года. Информация появилась на сайте ведомства.

Среди самых популярных имен мальчиков — Илья, Михаил, Максим, Дмитрий, Роман, Александр, Иван, Артём, Лев, Владислав. Среди девочек — Анна, Полина, София, Мария, Виктория, Елизавета, Ксения, Василиса, Анастасия, Ева.

Реже всего мальчиков называли Адамами, Петрами, Валериями, Леонами, Игнатами, Демидами, Луками, Платонами, Савелиями, Серафимами. Также на свет появились Арсения, Богдана, Евдокия, Владислава, Златослава, Лана, Рада, Таисия, Ульяна.