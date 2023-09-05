В Амурской области мужчина сжег тело младенца в банной печи

В Амурской области мужчина сжег тело младенца в банной печи. Об этом пишет «РЕН ТВ».

По данным издания, инцидент произошел 4 сентября в селе Новотроицкое в Благовещенском районе. Женщина, которая не стояла на учете в по беременности, родила мертвого ребенка у себя дома. Роды принимал ее 43-летний супруг.

Отмечается, что ребенок родился мертвым. Через некоторое время после родов, женщина потеряла сознание и скончалась. Ее муж решил самостоятельно кремировать новорожденного и сжег его в банной печи.

После этого мужчина завернул тело жены в одеяло, погрузил на автомобиль и привез в морг.

В сообщении подчеркнули, что семья воспитывала четырех детей.

Полиция возбудила уголовное дело.