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Трагедия? Не, не слышали. В Рязани поставили Гамлета
Гамлет (Василий Уточкин) ходит по замку Эльсинора в пижаме с уточками, а размышляет о Йорике не на кладбище, а в морге после выпитой стопки с патологоанатомом; лизоблюды Розенкранц и Гильденштерн рассекают по сцене в объемных юбках с каркасом (фижмах), а Гертруда (Лариса Микулич) примеряет на себя костюм английской королевы Елизаветы с элегантной шляпкой; Полний (Сергей Захарчев) выглядит не хитрым интриганом, а забавным пройдохой, который пляшет в платке на свадьбе Клавдия с Гертрудой.

В понедельник, 4 сентября, в рязанском театре кукол прошла сдача спектакля «Гертруда — Дании краса и королева, и этот, как его, принц Датский…».

После просмотра опередить жанр увиденного не представлялся возможным. Назвать постановку трагедией даже не поворачивается язык. И дело даже не хэппи-энде или этом, как его, счастливом конце. Само название уже дает понять, что традиционного спектакля ждать не приходится.

Главному режиссеру Олегу Жюгжде и остальной команде (не стоит забывать про художника по костюмам, звукорежиссера, светооператора и тд), удается поместить классического Шекспира во вполне современные реалии, где стражники ходят в костюмах тройках с гарнитурой в ухе, на королевском вечере танцуют под R&B, а дуэли проходят не на шпагах, а на боксерском ринге.

Режиссеру и актерам удалось разбавить культовые диалоги и монологи произведения юмором, а текст при этом практически не изменился.

Гамлет (Василий Уточкин) ходит по замку Эльсинора в пижаме с уточками, а размышляет о Йорике не на кладбище, а в морге после выпитой стопки с патологоанатомом; лизоблюды Розенкранц и Гильденштерн рассекают по сцене в объемных юбках с каркасом (фижмах), а Гертруда (Лариса Микулич) примеряет на себя костюм английской королевы Елизаветы с элегантной шляпкой; Полний (Сергей Захарчев) выглядит не хитрым интриганом, а забавным пройдохой, который пляшет в платке на свадьбе Клавдия с Гертрудой.

В постановке минимум кукол, причем одной из них управляет директор театра Константин Кириллов, который сыграл роль призрака короля.

Политические события в пьесе проходят короткой строкой (ну хоть где-то), на первый план выходя не дела государственные — а семейные.

Ожидающие увидеть классического «Гамлета» могут разочароваться. Остальным — стоит взглянуть на это 160 минутное зрелище. Как минимум, насладиться прекрасной актерской игрой. Время пролетит незаметно.

Купить билеты можно по ссылке.