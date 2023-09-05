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Студент РГРТУ выиграл грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Студент РГРТУ Дмитрий Ларин выиграл грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках лагеря молодежи и студентов «Роса». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Его проект ― «Соревнования по дрон-рейсингу «Лига PROTOS». Школьники и студенты будут соревноваться на FPV-квадрокоптерах, преодолевая разнообразные трассы и демонстрируя свои навыки в управлении дронами.

В рамках проекта заготовлены три типа соревнований:

  • гонки дронов в классе F9U на реальной трассе;
  • гонки дронов в классе «мини», которые пройдут в специально оборудованном помещении с сетчатым кубом;
  • соревнования на точность пилотирования внутри сетчатого куба и на стендах для отработки навыков.

Также в рамках проекта пройдет соревнование по полетам на симуляторе, где пилоты смогут продемонстрировать навыки в виртуальном мире.