Шойгу назвал потери украинских войск при контрнаступлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступления. Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, ВСУ не добились в ходе контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей. Потери с начала наступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения.

Шойгу отметил, что, пытаясь скрыть провал, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают теракты за военные победы.

Ранее украинское контрнаступление прокомментировал Владимир Путин.