Шойгу назвал обстановку на Запорожском направлении наиболее напряженной для российской армии

Министр обороны Сергей Шойгу назвал направление СВО, на котором ситуация напряженнее всех. Об этом написали журналисты «Ленты».

Наиболее тяжелая обстановка сложилась на Запорожском направлении. Там ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва. Их личный состав прошел подготовку под руководством западных инструкторов.

В то же время Шойгу утверждает, что ни на одном из направлений украинские военные не достигли своих целей.

Ранее сообщалось о количестве погибших украинских солдат с начала контрнаступления.