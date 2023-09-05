Рязанская школа будет носить имя Героя Павла Кривова

В рязанской школе № 34 открыли мемориальную доску десантнику Павлу Кривову, погибшему при исполнении воинского долга. Кроме того, учебному заведению присвоено имя Героя Российской Федерации.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков, руководство города, депутаты городской и областной Дум, родственники и сослуживцы погибшего, педагоги и ученики школы № 34.

В своем обращении глава региона Павел Малков отметил, что после обучения в этой школе Павел Кривов окончил прославленное Рязанское десантное училище. Наш земляк всегда был верен присяге и Родине, и его подвиг никогда не будет забыт!

Гвардии подполковник Павел Викторович Кривов был командиром батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии. С самого начала спецоперации выполнял свой долг на новых территориях. Был дважды ранен в боях с ВСУ, но каждый раз возвращался в строй.

В сентябре 2022 года в составе своего подразделения обеспечивал прикрытие перегруппировки российских частей. Погиб при выполнении боевой задачи. Указом Президента России за мужество и героизм Павлу Кривову присвоили звание Героя Российской Федерации.

Своими воспоминаниями поделился брат Героя Сергей Кривов. По его словам, Павел был простым и открытым парнем, пользовался уважением одноклассников и друзей. Он с пятого класса определился, что будет защитником Родины и вместо портфеля пошел в школу с офицерским планшетом. Одноклассники поддерживали его решение стать десантником: на выпускной стенгазете 11-го класса к его фотографии был подрисован берет. Павел Кривов исполнил свою мечту и стал блестящим офицером. А теперь его имя с гордостью будет носить родная школа.

Вдова Героя, мать четверых детей Анна Иванова рассказала о погибшем супруге:

«Очень горжусь своим мужем. Он был настоящим патриотом, очень любил нашу страну и родной город. Благодарна за стремление сохранить о нем память. Уверена, такие как Павел — достойный ориентир для воспитания подрастающего поколения».

Анна Иванова подчеркнула: ничто не может восполнить близким утрату любимого сына, супруга и отца. Однако нашла в себе мужество справиться с горем, направить усилия на поддержку участников спецоперации и их родных. В качестве заместителя руководителя регионального Комитета семей воинов Отечества (КСВО) вместе с другими женами и матерями рязанских бойцов содействует в получении консультаций по вопросам оформления выплат и льгот, психологической помощи.

При содействии «Единой России» региональный штаб КСВО собирает и отправляет на передовую гуманитарные грузы, занимается организацией реабилитации на площадке центра «Сосновый бор».

Инициативность и активное участие в реализации социально-значимых проектов стали причиной включения Анны Ивановой в общемуниципальную тройку партсписка на выборах в Рязанскую гордуму.

«Знаю, как ребятам трудно на передовой и как важна для них весточка из дома. Мы должны поддержать каждого бойца, уделить внимание каждой семье. Будем и дальше работать над решением задач, вместе с „Единой Россией“ помогать в правовых и бытовых вопросах», — считает зампредседателя регионального Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»