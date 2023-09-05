Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста

Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на велосипедиста. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 17 июля, примерно в 11:50, в Рязани, около дома № 52А по улице Прижелезнодорожная.

По предварительной информации, 38-летняя местная жительница на Renault Logan наехала на 56-летнего рязанца на велосипеде. В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Тех, кто что-то знает об аварии или является ее очевидцем, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону: +7 (4912)44-46-08.