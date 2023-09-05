Рязанка пожаловалась на организацию бесплатного питания в школе № 48

Рязанка пожаловалась на организацию бесплатного питания в школе № 48. Об этом она написала в Telegram-канале «Рязань».

По словам женщины, администрация школы сделала бесплатное питание для школьников в конце учебного дня, когда дети могут уйти домой.

«В школе № 48 издеваются над детьми, в частности эти издевательства направлены на детей из многодетных и малоимущих семей. Государство дает возможность питаться бесплатно детям из подобных семей, но руководство школы, не знаю с какой целью, сделало бесплатный обед после шестого урока. Дети вынуждены сидеть голодные до конца учебного дня, когда детям уже проще пойти домой и поесть там», — написала рязанка.

Она отметила, что платное питание в школе организовано два раза в день.

«Для платников предусмотрен завтрак после третьего урока и обед после пятого. Что это за разделения такие, о чем думают люди, которые утверждают такое расписание, по их логике бесплатники — не дети», — заключила женщина.

Региональная прокуратура организовала проверку.