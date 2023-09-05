Путин предложил создать в России Национальный центр исторической памяти

Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» предложил создать в России Национальный центр исторической памяти.

Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» предложил создать в России Национальный центр исторической памяти. Об этом сообщило РИА Новости.

Президент РФ отметил, что по итогам заседания отдаст соответствующее поручение.

«Не раз звучало предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня, хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр», — приводит агентство слова президента.

Как подчеркнул Путин, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.