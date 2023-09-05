Путин: отвратительно, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма

Владимир Путин назвал отвратительным то, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, Запад поставил Зеленского на пост президента Украины, чтобы прикрыть преступления, происходящие в стране.

«Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек», — сказал Путин.