Павел Малков прокомментировал присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

Павел Малков прокомментировал присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести». Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Во вторник, 5 сентября, Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести». Оно учитывает результаты оценки представленных документов Российской академии наук, многочисленные ходатайства трудовых коллективов предприятий региона, общественных, ветеранских организаций. Также такое звание получили еще 9 городов.

Губернатор поблагодарил президента России, всех, кто голосовал за инициативу Рязанского региона, за поддержку этого важного для жителей области решения.

«Рязань — город трудовой доблести! Поздравляю рязанцев с этим знаменательным событием! Наш город по праву заслужил это почетное звание. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч рязанцев, не жалея себя, работали в тылу. Плечом к плечу ковали Победу. Рязанская область снабжала советский фронт боеприпасами и продовольствием. Делали запчасти для самолетов, планеры и подвесные кабины, фугасные гранаты и мины, бутылки с зажигательной смесью. Шили плащ-палатки, сапоги, шинели, телогрейки, маскировочные костюмы и многое другое. У нас готовили офицеров для разных родов войск, в том числе штурманов и пилотов. В военных госпиталях выхаживали раненых. Работал важнейший железнодорожный узел и несколько аэропортов. Все это тоже обеспечивали героические работники тыла — простые рязанцы. Женщины и дети заменяли мужей и отцов у станков, за рулем тяжеловесных машин. На всю страну гремела тракторная бригада Дарьи Матвеевны Гармаш, с 1942 года на протяжении 5 лет выигрывавшая соцсоревнование. Медалью „За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны“ в Рязанской области наградили 256 тысяч человек. Все они работали почти круглосуточно, полностью отдавали себя битве на трудовом фронте. Их вклад в Великую Победу неоценим», — написал Малков.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году, оно присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отличившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях. В настоящее время это звание носят 53 населенных пункта страны.