Максим Мустафин согласился на дебаты с Григорием Парсентьевым

Максим Мустафин согласился провести дебаты с Григорием Парсентьевым, который вызвался на публичный диалог вместо члена «Единой России» Андрея Кашаева. Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».

Кандидат в депутаты рязанской гордумы Максим Мустафин согласился на дебаты со своим соперником, руководителем регионального отделения «Справедливой России — За правду» Григорием Парсентьевым. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Изначально Мустафин предлагал поучаствовать в дебатах кандидату от «Единой России» Андрею Кашаеву, однако Парсентьев предложил себя вместо представителя ЕР.

«Я так понимаю, он таким образом пытается отвлечь внимание от всего того, что натворила „Единая Россия“, так же, как отвлекает внимание от главного источника выбросов — нефтезавода в своей псевдоэкологической деятельности.

„Справедливую Россию — За Правду“ на этих выборах не слышно и не видно и никто просто понятия не имеет, с чем она идет на выборы, какие у нее цели и задачи», — подметил Мустафин.

Политик отмечает, что ЛДПР считает своим главным противником именно «Единую Россию», а не «ее добровольных помощников».

«Но раз Григорий Александрович так хочет, то, конечно, я готов провести с ним публичную дискуссию. Чтобы не откладывать в долгий ящик, мы можем взять любую площадку „Вконтакте“, где жители могут задавать вопросы, и провести там трансляцию. Могу предложить нашу партийную страницу», — написал кандидат в депутаты гордумы от ЛДПР.

В посте Мустафин обозначил первый вопрос, который хотел бы задать Парсентьеву. Он предлагает обсудить проблему выбросов. Кандидат в депутаты отмечает, что решить ситуацию можно только после определения источника выбросов. «Готов ли руководитель рязанской „Справедливой России“ признать очевидное: что главный источник выбросов — это рязанский нефтезавод?» — задается вопросом представитель ЛДПР.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».