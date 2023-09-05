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Эрдоган заявил об отсутствии перспектив мира на Украине на горизонте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив по достижению мира на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

«Позиция Турции в отношении продолжающейся войны на Украине однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Сочи. Там в понедельник, 4 сентября, состоялись переговоры президентов Турции и России. По его словам, «в войне нет победителей, а в мире нет проигравших».

«Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права», — подчеркнул Эрдоган.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. Однако Украина ввела законодательный запрет на них.