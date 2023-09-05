Экс-сенатору Рязанской области Ирине Петиной продлили содержание в СИЗО

Экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирине Петиной продлили содержание под стражей. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Судья оставил Ирину Петину в СИЗО до 22 сентября.

Напомним, 11 июля в рамках расследования дела суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Ирины Петиной. Ее, так же как и Грекова, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.