Директора и преподавателя рязанского колледжа обвиняют в получении коммерческого подкупа

Правоохранители закончили расследовать уголовное дело о коррупционных преступлениях сотрудников одного из рязанского колледжа и других лиц. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

С ноября 2019 года по декабрь 2021 года директор колледжа и его преподаватель, создавший и возглавивший организованную группу, лично и через посредников получили в качестве коммерческого подкупа более 1,6 млн рублей от студентов Рязанской, Московской и других областей. В ответ колледж выдавал им дипломы без фактического обучения, проставлял хорошие оценки без сдачи экзаменов и зачетов, а также отмечал о прохождении практики без ее отработки

«При этом обучение таких студентов фиктивно оформлялось по индивидуальному учебному плану, предусматривающему использование дистанционных образовательных технологий, электронное обучение, что обосновывало их отсутствие на занятиях и позволяло скрывать преступную деятельность обвиняемых от окружающих», — сообщили следователи.

Директор и преподаватель колледжа обвиняются в получении коммерческого подкупа, совершенного организованной группой. Им вменяют:

18 эпизодов пунктов «а», «в» части 7 статьи 204 УК РФ;

пять 5 эпизодов пунктов «а», «в», «г» части 7 статьи 204 УК РФ;

три эпизода части 3 статьи 35, части 1 статьи 204.2 УК РФ.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 12,7 млн рублей.

Кроме этого, уголовное дело возбудили на двух посредников в коммерческом подкупе. Их привлекли по пунктам «б», «в» части 2 статьи 204.1 УК РФ.

Отмечается, что студентов, которые передавали деньги, освободили от уголовной ответственности в связи с тем, что они сообщили о совершенном преступлении в правоохранительные органы и активно способствовали расследованию.