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Депутаты рязанской гордумы приняли изменения в Устав города

Во вторник, 5 сентября, на заседании рязанской гордумы депутаты приняли 12 изменений и дополнений в Устав города.

Депутат Сергей Еремин отметил, что 8 августа прошли публичные слушания по вопросу изменений в Устав города. Проект был разработан с целью приведения отдельных положений в соответствие с действующим законодательством. Изменения касаются уточнений полномочий главы администрации города и структурных подразделений и проведения муниципальных выборов.

Депутату Алексею Захарову не понравилось, что комиссия по проведению публичных слушаний и комитет большинством голосов отклонила предложение о всенародном избрании мэра города. Захаров отметил, что федеральный закон предусматривает то, что мэра могут выбирать жители. Однако его предложение отклонили.

В итоге, 31 депутат проголосовали за изменения в Устав города, один — против и четверо воздержались.