Жителя Рязанской области обвиняют в покушении на убийсвто, разбое и краже

В Рязанской области 38-летнего мужчину обвиняют в убийстве, разбое и краже. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

В сентябре 2022 года в селе Дашки-2 нетрезвый мужчина угнал машину знакомого. На ней он поехал в соседний населенный пункт, но по дороге не справился с управлением и бросил застрявший транспорт на обочине около деревни Чичкино.

После этого мужчина постучал в окно ближайшего дома и попросил хозяев отвезти его домой, сказал, что якобы его транспорт сломался. Ему согласились помочь.

По пути в Дашки-2 мужчина напал на водителя, нанеся ему несколько ножевых ранений. Хозяин машины сумел выбраться из авто и обратиться за медпомощью. Обвиняемый в это время сел за руль и скрылся с места.

В результате мужчину нашли и задержали. В ближайшее время суд начнет рассматривать уголовное дело.