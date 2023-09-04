Зеленский отправил в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом сообщает « Радио Sputnik ».

Зеленский отмечает, что министерство нуждается в новых подходах к военным и «обществу в целом». В связи с этим на должность главы ведомства президент предлагает назначить руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова.

«Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — заявил Зеленский.