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ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

Минобороны Украины выделило военным дроны Saker Scout, оснащенные программным обеспечением с искусственным интеллектом. Об этом сообщено в Telegram-канале ведомства.

Комплекс состоит из флагманского дрона-разведчика и дронов-камикадзе типа FPV.

Программное обеспечение дронов построено на алгоритмах искусственного интеллекта. Они способны самостоятельно распознать, зафиксировать координаты вооружений и передать их в командный пункт.

Дальность полета беспилотников достигает десяти километров.