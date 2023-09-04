ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом
Минобороны Украины выделило военным дроны Saker Scout, оснащенные программным обеспечением с искусственным интеллектом. Об этом сообщено в Telegram-канале ведомства.
Комплекс состоит из флагманского дрона-разведчика и дронов-камикадзе типа FPV.
Программное обеспечение дронов построено на алгоритмах искусственного интеллекта. Они способны самостоятельно распознать, зафиксировать координаты вооружений и передать их в командный пункт.
Дальность полета беспилотников достигает десяти километров.