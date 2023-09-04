ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в ДНР ракетами из РСЗО

ВСУ обстреляли многоквартирные дома и школу в Мироновском в ДНР ракетами из РСЗО «Ураган».

ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Мироновском в ДНР ракетами из РСЗО «Ураган». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительство республики в СЦКК.

Отмечается, что украинские ракеты попали еще и в здание школы.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 сентября по состоянию на 17.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: прямое попадание в МБОУ „Школа № 10“ по улице Комсомольской; улица Ленина, 15 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом; улица Комсомольская, 5, 15 — прямое попадание в многоквартирные жилые дома», — приводит агентство слова представительства.