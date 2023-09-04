В Ярославле умерла женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери

Женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери в Ярославле, умерла в больнице. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

По факту гибели 35-летней женщины органы проводят проверку. Отмечается, что обвиняемую доставили в больницу, где она умерла.

Ранее сообщалось, что тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли 14 июля около моста в акватории реки Которосль в Ярославле. На мать девочки завели уголовное дело по статье «убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Женщину заключили под стражу.