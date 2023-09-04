В Волгограде мужчина задушил девушку и спрятал тело в подвале

В Волгограде 31-летний мужчина убил свою девушку и спрятал тело в подвале дома. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

11 июля в подвале многоэтажки по улице Лодыгина обнаружили тело девушки. Оно было завернуто в одеяло. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

После этого следователи провели «оперативные мероприятия» в квартирах. У одного из жителей нашли паспорт 24-летней девушки. Сообщить, где она сейчас мужчина не смог.

Спустя время житель признался, что в конце апреля девушка сказала, что хочет расстаться. Он не смог с этим смириться и ночью задушил ее.

Сейчас подозреваемый находится под арестом.